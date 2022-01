Były prezydent: Za sytuację ekonomiczną odpowiada rząd

Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce w 2022 roku zapłaci za prąd w skali miesiąca średnio ok. 21 złotych więcej niż w roku 2021. Wzrosty cen mają zwalczać rządowe programy "Polski Ład" oraz "Tarcza Antyinflacyjna". O tym, czy na pewno tak będzie mówił w sobotę w programie "Gość Wydarzeń" na antenach Polsatu i Polsatu News były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Sytuacja ekonomiczna

– Za sytuację ekonomiczną odpowiada rząd. Ten rząd nie jest od kilku miesięcy, tylko już od sześciu lat, więc zwalanie winy na kogokolwiek nie ma sensu. Natomiast, oczywiście, są – jak to się mówi – okoliczności łagodzące wobec rządu. Na pewno koniunktura na rynkach energetycznych, która niezwykle podniosła ceny gazu, ma na to wpływ. Działania, które są podejmowane od lat na rzecz ograniczania emisji też mają wpływ. Ale nie zmienia to faktu, że ci, którzy rządzą, którzy mają większość w parlamencie ponoszą odpowiedzialność – mówił Kwaśniewski.

Były prezydent stwierdził, że być może zbyt późno Rada Polityki Pieniężnej oraz Narodowy Bank Polski, którym przewodniczy prof. Adam Glapiński, zaczęły przeciwdziałać inflacji. W 2022 roku średnioroczna inflacja w Polsce ma wynieść 7,6 proc. według wstępnych prognoz makroekonomicznych NBP na okres najbliższych dwóch lat. Jej szczyt prawdopodobnie przypadnie na czerwiec.

– Politycy mają to do siebie, że składają obietnice. Co z nich wyniknie, zobaczymy. Sądzę, że wchodzimy w Nowy Rok z faktami, a one są takie, że będzie gorzej. Wzrosną ceny energii i gazu. W ogóle wzrastają w Polsce ceny. (...) Jakie skutki przyniesie "Polski Ład" czy "Tarcza Antyinflacyjna", zobaczymy. Eksperci mają w tym temacie różne opinie. Ja bym się uzbroił w cierpliwość, ale też rozliczał polityków z tego, co mówią i robią – stwierdził Aleksander Kwaśniewski.

