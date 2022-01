"To nasz obowiązek". Maląg wskazała wyzwanie dla rządu na najbliższe lata

Szefowa resortu była w niedzielę gościem audycji w Polskim Radiu 24. Mówiła głównie o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, który ruszył w Polsce w raz z Nowym Rokiem. Na godz. 07:00 2 stycznia w ramach programu miało zostać zgłoszonych blisko 60 tys. dzieci.

Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie. Wniosek o RKO do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Zawnioskować można poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Empatia, a od 4 stycznia tego roku także poprzez bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe. Chodzi o nawet 12 tys. złotych. Projekt ma na celu m.in. ułatwić rodzicom pogodzenie wychowywania dzieci i pracy zawodowej. Takie założenia były przedstawiane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy w "Polskim Ładzie".

– Środki zostaną wypłacone na konto i rodzic może wydatkować świadczenie zgodnie z potrzebami swoimi i swojego dziecka. Może podjąć decyzję o tym, że pobiera świadczenie przez dwa lata po 500 złotych lub przez rok po 1000 złotych – powiedziała minister Marlena Maląg. I dodała, iż w ciągu okresu świadczeniowego można zmienić sposób wypłaty.

Wyzwanie dla rządu

W rozmowie w Polskim Radiu 24 Maląg zaznaczyła, że obóz rządzący pracuje nad "konkretnymi rozwiązaniami w ramach strategii demograficznej", które są włączone do programu "Polski Ład". Ta kwestia ma być "wyzwaniem dla rządu na najbliższe lata".

– To nie jedna kadencja, to wiele kadencji systematycznej pracy, aby młodzi Polacy wiedzieli, że rząd oferuje kompleksowe wsparcie dla rodzin. To jest potrzebne, to nasz obowiązek – mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

