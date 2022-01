Rocznica śmierci Dmowskiego. "Próbuje się wymazywać jego zasługi"

Roman Stanisław Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku w Kamionku na obecnym terytorium Warszawy. Zmarł w 1939 roku w Drozdowie na Podlasiu. Był polskim politykiem, działaczem, publicystą, związanym z nurtem nacjonalistycznym.

Walka o rondo

W grudniu 2021 roku warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali uchwałę o przyjęciu petycji ws. zmiany nazwy ronda Romana Dmowskiego, położonego w centrum stolicy, na "rondo praw kobiet". Za przyjęciem petycji głosowało 34 radnych, 19 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosowali wszyscy radni PiS, radna niezależna Monika Jaruzelska i jeden radny KO.

Pomysł podzielił polską opinię publiczną, także polityków. Posłowie koła Konfederacji zapowiedzieli, że nie dopuszczą do zmiany nazwy ronda. Z kolei wicemarszałek Sejmu z ramienia PO Małgorzata Kidawa-Błońska pozytywnie oceniła propozycję aktywistów. W siedzibie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji "#DmowskiZostaje", która sprzeciwia się próbie zmiany nazwy. Dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn podkreślił, że decyzja radnych Koalicji Obywatelskiej poruszyła wiele środowisk patriotycznych z całego kraju. Apel w obronie dotychczasowego patrona ronda miało poprzeć ponad 100 organizacji. Do akcji dołączyły się też organizacje narodowe, w tym Roty Niepodległości i Straż Narodowa pod przewodnictwem Roberta Bąkiewicza. To właśnie z ronda Dmowskiego wyruszają manifestacje, takie jak Marsz Niepodległości 11 listopada czy Marsz Pamięci Powstania Warszawskiego 1 sierpnia.

Zasługi Dmowskiego

W dniu śmierci Romana Dmowskiego okolicznościowym wpisem w mediach społecznościowych podzielił się minister kultury i dziedzictwa narodowego.

"83 lata temu zmarł Roman Dmowski – jeden z Ojców Niepodległości. Dopiero co jego zasługi dla Polski doczekały się upamiętnień, a już próbuje się je wymazywać. My konsekwentnie honorujemy wszystkich, którym zawdzięczamy wolność i tak będziemy postępować nadal" – napisał prof. Piotr Gliński na Twitterze. "Ocen postaci historycznych należy zawsze dokonywać całościowo oraz w kontekście czasów i uwarunkowań, w których żyły. Chwała Bohaterom!" – dodał.

