Prezes TVP: Jest plan obalenia rządu "dobrej zmiany"

Szef telewizji publicznej był w Nowy Rok w "Gościu Wiadomości" na antenach TVP 1 i TVP Info. Mówił głównie, obok burmistrza miasta Zakopanego Leszka Doruli, o oglądalności "Sylwestra Marzeń z Dwójką", ale zahaczył także o tematy, takie jak zapowiedzi likwidacji kanałów mediów publicznych przez polityków opozycji czy wreszcie rzekoma "próba obalenia" polskiego rządu.

"Dobra zmiana"

– Polska jest w trudnym momencie, mamy rodzaj interwencji zewnętrznej. Jest plan obalenia rządu "dobrej zmiany", on jest realizowany, rozpisany zarówno na manipulowanie. (...) Przykre, że w tym ataku, w tej interwencji zewnętrznej zmierzającej do obalenia władzy obozu rządzącego uczestniczy coś w rodzaju V kolumny w postaci mediów, które jawnie działają na wspieranie tego procesu destrukcji polskiego państwa i znajdują każdą okazję do atakowania Telewizji Polskiej – mówił Jacek Kurski.

Prezes TVP zaznaczył, że chodzi mu m.in. o wstrzymanie środków dla Polski z europejskiego Funduszu Odbudowy, ale również o manipulowanie cenami gazu przez Federację Rosyjską, prowadzoną przez Unię Europejską politykę klimatyczną, powodującą wzrosty cen prądu, oraz szturm nielegalnych imigrantów inspirowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Likwidacja TVP Info

Kurski odniósł się również do wielokrotnych zapowiedzi polityków opozycji ws. likwidacji kanału informacyjnego TVP Info. Według Koalicji Obywatelskiej, pod projektem miało się podpisać ponad 100 tys. Polaków. Jednak po powrocie do krajowej polityki inicjatywy nie poparł przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

– Oni doskonale wiedzą, że jeśli się wyłączy telewizję (Telewizję Polską – red.) albo przetrąci jej kręgosłup, jej siłę, to pójdzie im łatwo proces obalania polskiego rządu. Każdy pretekst jest dobry – stwierdził szef publicznego nadawcy.

