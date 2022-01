Jordan Peterson: Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo

Drastyczne obostrzenia zostały wprowadzone w kanadyjskiej prowincji Quebec w czwartek 30 grudnia 2021 roku. Taka sytuacja ma miejsce nie po raz pierwszy. Za obecne restrykcje odpowiada zdaniem lokalnych władz nowy wariant koronawirusa – omikron.

Godzina policyjna i zamknięcie „nieistotnych” sklepów

W ramach nowych obostrzeń Kanadyjczycy z prowincji Quebec zostali dotknięci m.in. godziną policyjna. Premier regionu Francois Legault podjął decyzję, że będzie ona obowiązywała w godzinach od 22 do 5 rano. Regulacje zostały wprowadzone bezterminowo, przy czym Legault obiecał, że godzina policyjna zostanie zniesiona jako pierwsza, gdy sytuacja „się ustabilizuje”.

Pod pretekstem wariantu omikron w Quebecu zamknięte zostały także sale restauracyjne i ponowne przesunięto otwarcie szkół. Szokujące obostrzenie zostało wprowadzone 2 stycznia 2022 roku, kiedy zamknięto „nieistotne” firmy, przez co autorzy tego radykalnego posunięcia rozumieją większość sklepów z wyjątkiem spożywczych, stacji benzynowych oraz aptek.

– Jak na razie jesteśmy w najgorszym momencie pandemii – powiedział Legault. – Przypadki są niedoszacowane ze względu na szybkie testy [w domu] i istnieje ryzyko, że w nadchodzących tygodniach przekroczą możliwości szpitala.

Osobom, które w rozumieniu władzy nie mają ważnego powodu, by przebywać poza domem w godzinach od 22 wieczorem do 5 rano, grozi ponadto grzywna w wysokości od tysiąca do sześciu tysięcy dolarów.

Peterson: Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu

Do działań władz prowincji odniósł się popularny psycholog, autor poczytnych również w Polsce książek, prof. Jordan Peterson.

Peterson zareagował na wpis prof. Gad Saada. – Byłem podekscytowany, że wyruszę do kawiarni popracować nad moją książką. Wtedy przypomniałem sobie, że jesteśmy w zamknięciu. To naprawdę nierealne, że to znosimy. Jak długo jeszcze możemy pozwalać, aby ta rzeczywistość trwała? – pytał prof. Saad.

– Być może tak długo, jak długo będziemy chcieli. Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu. I w BC, który jest cholernie zły – napisał prof. Peterson.

twitterCzytaj też:

Z foliarzy się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecieCzytaj też:

Eksperci w "The Lancet": Brak naukowych podstaw do powszechnego szczepienia trzecią dawką