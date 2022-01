Przydacz: To pokazuje siłę polskiego stanowiska i polskiej dyplomacji

1 stycznia Polska objęła przewodnictwo w OBWE. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podczas rozmowy na antenie radiowej "Jedynki" przedstawił priorytety polskiego rządu związane z pełnieniem tej funkcji. Jak zaznaczył wiceminister, jedną z podstawowych kwestii będzie bezpieczeństwo na wschodzie Polski i Unii Europejskiej.

– Tematyka bezpieczeństwa będzie dominować na agendzie polskiego przewodnictwa – zaznaczył Przydacz i wskazał, że powierzenie Polsce przewodnictwa w OBWE to dowód na "siłę polskiego stanowiska i polskiej dyplomacji".

– OBWE to jest jedyna organizacja, która łączy Wschód z Zachodem. To jest organizacja, która skupia wszystkie państwa od Vancouver w Kanadzie do Władywostoku na Dalekim Wschodzie, łącznie z państwami Azji Centralnej, Kaukazu, ale także i Rosji. Wszystkie te państwa na zasadzie konsensusu, jednomyślnie, wybrały Polskę na swoje przewodnictwo – powiedział.

Polskie priorytety

Wiceszef MSZ wskazał, że "w naturalny sposób naszym priorytetem będzie tematyka bezpieczeństwa na wschód od naszych granic".

– Rola przewodnictwa w OBWE to jest swojego rodzaju mediacja, tworzenie platformy do dyskusji pomiędzy różnymi, często zwaśnionymi stronami – powiedział Przydacz.

– Tematyka wokół Ukrainy będzie dominować, czyli kwestia Donbasu, ale także będziemy rozmawiać o Krymie, jeżeli Rosja jest gotowa do dyplomacji, a ciągle o tym mówi, że chce rozmawiać i ma pewne oczekiwania wobec Zachodu, to także świat zachodni ma oczekiwania wobec Rosji – dodał.

Jak wskazał również wiceszef polskiej dyplomacji, oprócz kwestii bezpieczeństwa, ważnym dla Polski tematem będą także sposoby na wychodzenie z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

