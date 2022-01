Semeniuk: PiS nie miało innego wyjścia

Olga Semeniuk zdementowała plotki, jakoby Solidarna Polska miała opuścić Zjednoczoną Prawicę. Partia Zbigniewa Ziobry jest silnym filarem rządowej większości.

– Nic nie wskazuje na to, że mogłoby dojść do rozłamu. Oczywiści widać różnice zdań w różnych tematach, ale demokracja ma to do siebie, że mogą pojawiać się rozbieżności. Żałuję, że historia z Jarosławem Gowinem skończyła się w taki a nie inny sposób, ale PiS nie miało innego wyjścia – powiedziała wiceminister.

Semeniuk nie widzi także niebezpieczeństwa konfliktu z prezydentem. Przypomnijmy, że Andrzej Duda zawetował niedawno ważną dla PiS nowelizację ustawy medialnej, zwaną potocznie "lex TVN".

– Szanuję decyzję pana prezydenta, niemniej moje zdanie na temat tej ustawy jest odmienne. Gdybym była za ten pakiet odpowiedzialna, wyszłabym z tą inicjatywa jeszcze raz – powiedziała.

Tarcza Antyinflacyjna

Aby zniwelować skutki wzrastającej inflacji, rząd przygotował Tarczę Antyinflacyjną, czyli pakiet rozwiązań, które mają zrekompensować społeczeństwu wzrost cen.

Semeniuk przyznała, że Tarcza nie wyhamuje wzrostu inflacji, ale wspomoże najuboższych.

– Wpuszczenie na rynek ponad 230 mld zł po to by ratować miejsca pracy, ten cel został osiągnięty. Dziś mierzymy się z inflacją, ale po to stworzyliśmy tarczę antyinflacyjną by zniwelować pewne skutki. My nie wyhamujemy dzięki tej tarczy samego poziomu wzrostu inflacji, ale na pewno wpłyniemy na to, że to odczuwanie przez klasę najuboższą i średnią będzie zdecydowanie mniejsze. Minister finansów już przed świętami zapowiedział, że możliwe będzie przedłużanie tarczy antyinflacyjnej o ile tego będzie wymagała sytuacja. Mam jednak nadzieję, że w II kwartale uda nam się ograniczyć inflację – stwierdziła.

