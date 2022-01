Grabiec zwrócił się bezpośrednio do Morawieckiego. "To pan za to odpowiada"

– Jeżeli chodzi o opłaty emisyjne. Polska wynegocjowała w czasach Platformy Obywatelskiej ogromną pulę dodatkowych, darmowych certyfikatów emisyjnych i co zrobił rząd PiS-u z tymi certyfikatami w ostatnich sześciu latach? Sprzedał je, sprzedał je na giełdzie, z czego uzyskał 57 miliardów złotych – mówił Grabiec podczas konferencji prasowej.

Polityk podkreślił, że te środki powinny trafić do przemysłu energetycznego po to, żeby ten przemysł unowocześnić, wprowadzać więcej energetyki odnawialnej oraz obniżać ceny przez unowocześnienie przemysłu. – Tego nie zrobiono. Te pieniądze zostały przejedzone przez polityków PiS-u w ogromnej mierze, nie trafiły do energetyki i dzisiaj oni narzekają na ceny emisji, ale tak naprawdę najwięcej zarobił na cenach emisji rząd premiera Morawieckiego – powiedział Jan Grabiec.

"Premier za to odpowiada"

Polityk PO jednoznacznie obarcza odpowiedzialnością za tę sytuację premiera Morawieckiego. – Opowieści polityków PiS-u, że przecież każdy może wystąpić do PGNiG-u i prosić o to, żeby te podwyżki kilkusetprocentowe zostały obniżone to po prostu jakieś kuriozum. Państwowa spółka nakłada tego rodzaju podwyżki cen gazu na setki tysięcy rodzin. Być może nawet na miliony Polaków. W tej chwili to analizujemy, jak szerokie jest rażenie tej decyzji sprzedawcy gazu, tymczasem rząd wzrusza ramionami, jak gdyby to kompletnie nie od niego zależało – mówił polityk.

Grabiec podkreśla, że rząd unika odpowiedzialności, chociaż to on jest odpowiedzialny za rosnące ceny. Podczas konferencji prasowej Grabiec zwrócił się bezpośrednio do szefa rządu.

– Panie premierze Morawiecki to pan odpowiada za podwyżki cen gazu w Polsce, zwłaszcza do mieszkań indywidualnych, to pan obiecywał Polakom kilka tygodni temu, że podwyżek drastycznych nie będzie. Tymczasem są i to wy jako rząd odpowiadacie za to, żeby to zmienić. Jeśli rząd nie potrafi przygotować odpowiedniej ustawy, przygotowuje ją Koalicja Obywatelska. Jesteśmy przekonani, że rozpatrywanie tej ustawy powinno mieć miejsce w ciągu najbliższych dni – powiedział Jan Grabiec na konferencji prasowej.

