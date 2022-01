Podatek katastralny w 2022 r.?

W rzeczy samej, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, genialny francuski dyplomata, który po klęskach napoleońskich uratował Francję na Kongresie Wiedeńskim, przedstawiając ją w roli ofiary Napoleona, słynął ze swej zdolności przetrwania najcięższych kryzysów, które towarzyszyły Francji od Rewolucji po Restaurację monarchii. I z dbania o swój interes. Za Ancien Régime’u był katolickim biskupem (desygnowany wbrew sobie do stanu duchownego); podczas Rewolucji zakładał we Francji schizmatycki kościół narodowy, a następnie rzucił sutanną; za czasów Terroru schronił się pośród francuskich arystokratów w Anglii pod pretekstem misji dyplomatycznej; jego kariera polityczna nabrała rozpędu wraz z dojściem Napoleona do władzy, którego zdołał oczarować i szybko stał się jego protegowanym; jednak wystarczająco wcześnie porzucił obóz cesarski, aby przewodniczyć rządowi tymczasowemu po pierwszym upadku Napoleona i na nowo zabłysnąć politycznie na początku panowania Ludwika XVIII.