Prof. Domański: To jedyna strategia Tuska, z którą wrócił do PO

Pytany w TVP Info, jaki będzie 2022 rok w polityce, profesor odpowiedział, że "prawdopodobnie będzie powtórzeniem tego, co się działo w ubiegłym roku". – Nie sądzę, żeby pojawiły się jakieś nowe elementy, nowe konfiguracje na scenie politycznej, biorąc pod uwagę, że o wiele ważniejszy będzie kolejny rok, czyli rok wyborów – podkreślił.

Według niego "Donald Tusk będzie dalej próbował jednoczyć tak zwaną opozycję w blok". – To jest właściwie jedyna strategia, z którą wrócił do Platformy Obywatelskiej, która jest realistyczna, i która daje jakieś szanse zwycięstwa, oceniania jako sukcesu jego powrotu do polityki – powiedział.

– Jeżeli chodzi o mniejsze partie opozycyjne, to nic się nie powinno dziać poza tym, że PSL powinno robić wszystko, żeby wrócić do poziomu 5-procentowego poparcia – dodał.

Partia Republikańska "rekompensatą" za Gowina

Pytany o krytykę Lewicy i Włodzimierza Czarzastego przez Tuska, Domański powiedział, że może chodzić o wywołanie wewnętrznych sporów i ponownego rozbicia Lewicy. – Nie można wykluczyć jakichś wewnętrznych napięć czy sporów w ramach Lewicy, oczekiwania że coś się na tej Lewicy takiego stanie, że ona w jakimś może elemencie przyłączy się do Platformy – tłumaczył.

Stwierdził również, że obóz rządzący "uporządkował swoją wewnętrzną scenę polityczną". – Powstała Partia Republikańska, która jest pewną rekompensatą czy środkiem zastępczym za Jarosława Gowina, którego formacja nie odgrywała żadnej roli, była traktowana w odbiorze społecznym jako przybudówka – ocenił socjolog.

