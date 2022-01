"Stabilne i stałe wsparcie". Ponad 155 tys. wniosków o RKO w trzy dni

Wiadomość przekazała w poniedziałek wieczorem minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg była gościem programu "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie. Wniosek o RKO do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Zawnioskować można poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Empatia, a od 4 stycznia tego roku także poprzez bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe. Projekt ma na celu m.in. ułatwić rodzicom pogodzenie wychowywania dzieci i pracy zawodowej.

– Złożone zostały już wnioski na 155 tys. dzieci. W tym roku spodziewamy się, że wniosków będzie na 615 tys. dzieci, z czego w styczniu powinno być złożonych ponad 400 tys. Z danych wnika, że dotąd złożono już ponad 30 proc. wniosków – mówiła na antenie telewizji publicznej Marlena Maląg.

Polityk wyjaśniła, że pełne świadczenie – 12 tys. złotych – rozłożone jest na dwa lata. To rodzic ma zdecydować, czy będzie pobierał po 500 złotych co miesiąc przez cały ten okres czy po 1000 złotych co miesiąc jedynie przez rok. Dodatkowo prośby o świadczenia można składać trzy miesiące przed ukończeniem 12. miesiąca życia przez dziecko. ZUS ma dwa miesiące na opracowanie takiego wniosku. Formularze do wypełnienia mają być proste i łatwe – zapewniła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest niezależny od rządowego "500 plus".

– Zależy nam na tym, by młodzi ludzie decydowali się na zakładanie rodziny i wiedzieli, że wsparcie dla rodzin jest stabilne i stałe – oznajmiła minister Marlena Maląg.

