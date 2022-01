Wiceminister zdrowia: 11 670 przypadków i 433 zgony

Wiceszef MZ był gościem kanału Polsat News. W trakcie trwania programu poinformował o najnowszych danych epidemicznych, w tym kolejnych 65 wykrytych przypadkach wariantu wirusa Sars-CoV-2 Omikron.

Tydzień temu – we wtorek, 28 grudnia – resort zdrowia poinformował o 9 843 przypadkach zakażeń oraz 549 zgonach na COVID-19.

Wzrost statystyk

– Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest to kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej – powiedział Waldemar Kraska. Dodał przy tym, że w ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 104 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie. Natomiast wśród przypadków śmiertelnych ponad 320 zgonów miało dotyczyć osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

– Bardzo celowo powtarzam to, ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, bo to jest liczba bardzo porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala. Jeżeli byłyby zaszczepione, mogłyby to przechodzić w sposób łagodny. Dlatego mój apel: naprawdę jest to w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem – oznajmił wiceminister.

Przypomnijmy, iż w poniedziałek, 3 stycznia odnotowano 6 422 nowych infekcji. – Niestety, to jest o ponad 25 proc. więcej niż tydzień temu i w zasadzie to, co jest niepokojące, to to, że to jest trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory notowaliśmy same spadki, także te trzy dni są bardzo niepokojące – mówił minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Nauka w szkołach

Podczas audycji Waldemar Kraska został również zapytany o powrót uczniów do nauki w szkołach, który według wstępnych zapowiedzi miał nastąpić 10 stycznia.

– Myślę, że dzieci wrócą do szkół w sposób tradycyjny po tej przerwie świątecznej i nauce zdalnej – stwierdził wiceszef resortu zdrowia.

Jednocześnie wiceminister podkreślił, iż "sytuacja epidemiczna jest dynamiczna", w związku z czym, "nie należy wykluczać innych scenariuszy".

