Prezes PSL: Jeżeli rząd nie jest w stanie tego zrobić, powinien się podać do dymisji

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował we wtorek rano, że w ciągu ostatniej doby resort stwierdził 11 670 nowych przypadków zakażeń koronawirusem (Sars-CoV-2) oraz 433 zgony z powodu COVID-19. Ponadto, 65 z wykrytych infekcji ma mieć związek z nową mutacją wirusa Omikron.

Lider ludowców we wtorkowym wydaniu programu "Graffiti" w Polsat News zwracał szczególną uwagę na jeszcze jedną rzecz – obłożenie polskich placówek medycznych, a więc stan całej służby zdrowia.

Kwestia szczepień

– Zwykłe oddziały zamieniają się w "oddziały covidowe". W Małopolsce i na Śląsku nie ma szans umieścić pacjenta z inną infekcją niż COVID-19 w szpitalu – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według szefa Koalicji Polskiej, rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy powinien lepiej przekonywać Polaków do szczepień. – Dajcie zachęty, również zachęty finansowe, tak jak to robi Nowy Jork, wcześniej zrobili to Grecy, a nawet polscy przedsiębiorcy w Rzeszowie. Więc jest wiele pomysłów, które można uruchomić, tylko trzeba odwagi i chęci – mówił gość Polsat News. – Rząd jest od tego, żeby w trudnych czasach kryzysu podejmować trudne decyzje. I pierwszy raz PiS się zderza z odpowiedzialnością za trudne decyzje – stwierdził polityk.

– Nie ma problemu z reklamowaniem "500 plus", jeździły busy od świtu do nocy, wszystko było fajni, bo to była łatwa decyzja. Ale jak była trudna decyzja, to już nie ma możliwości jej podjęcia. Jeżeli rząd nie ma możliwości, to powinien się podać do dymisji. Jest wniosek o samorozwiązanie Sejmu, proszę go przegłosować. My go zgłosiliśmy, my uważamy, że ten rząd się nie nadaje do rządzenia. Jeżeli Jarosław Kaczyński ze swoją ekipą się pod tym podpisuje, proszę bardzo – oznajmił Władysław Kosiniak-Kamysz.

