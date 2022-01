Kraska ostrzega: Z godziny na godzinę, będzie przybywało zakażeń

– Wariant omikron zdecydowanie łatwiej, niż delta, przenosi się z człowieka na człowieka - przypomniał Kraska w telewizji Republika. Jak dodał, "łatwiej zakażamy się omikronem i to powoduje, że z populacji wariant delta będzie znikał".

– W krajach Europy Zachodniej już praktycznie dominuje wariant omikron (...) W innej stacji mówiłem dziś niedawno, że mamy potwierdzone 65 przypadków omikrona, ale przed chwilą dostałam kolejną informację, że już mamy 72 przypadki tego wariantu w naszym kraju - poinformował Kraska.

– Widzimy więc, że także w naszym kraju, z godziny na godzinę, będzie przybywało (zakażeń) tego nowego wariantu - zauważył.

– Jesteśmy przygotowani, aby także nasza ochrona dała radę, by zwiększyć liczbę łóżek, abyśmy mogli przyjąć wszystkich pacjentów, którzy będą wymagali hospitalizacji w czasie zakażenia tym nowym wariantem - zapewnił wiceminister.

Koronawirus w Polsce

Mamy 11 670 nowych zakażeń koronawirusem, 433 osoby zmarły – oświadczył we wtorkowy poranek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef MZ był gościem kanału Polsat News. W trakcie trwania programu poinformował o najnowszych danych epidemicznych, w tym kolejnych 65 wykrytych przypadkach wariantu wirusa Sars-CoV-2 Omikron.

Tydzień temu – we wtorek, 28 grudnia – resort zdrowia poinformował o 9 843 przypadkach zakażeń oraz 549 zgonach na COVID-19.

– Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest to kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej – powiedział Waldemar Kraska. Dodał przy tym, że w ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 104 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie. Natomiast wśród przypadków śmiertelnych ponad 320 zgonów miało dotyczyć osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

