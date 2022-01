Koniec sporu z Czechami już blisko? "Wszystko zostało wyjaśnione"

– Do omówienia nie ma już nic, bo wszystko zostało wyjaśnione. Jest kwestia tylko i wyłącznie podpisania. Natomiast mam nadzieję, że to się wydarzy do końca stycznia – stwierdziła Zalewska na antenie Radio Wrocław dodając, że do podpisania porozumienia na pewno nie dojdzie "dzisiaj, jutro czy pojutrze", ponieważ jesteśmy jeszcze przed exposè nowego szefa czeskiego rządu, Petera Fiali.

Eurodeputowana wyraziła również nadzieję, że kwestia Turową nie przełoży się na relacje polsko-czeskie po zmianie rządu w Pradze.

Anna Zalewska nie wyklucza, że do podpisania porozumienia dojdzie jeszcze w tym miesiącu. Przypomniała, że minister Anna Moskwa wielokrotnie wyrażała swoją gotowość do formalnego zakończenia sporu. – Ona też zapraszała właśnie na 3. (stycznia - red.), czyli na wczoraj, panią minister (z Czech - red.), która jednak właśnie tak się usprawiedliwia i takie deklaracje składa, że spotkanie odbędzie się po expose – wskazała.

Nic nie zapłacimy

Była minister edukacji została również zapytana, czy po wyjaśnieniu kwestii spornych z Pragą, Polska nie będzie musiała płacić zasądzonych przez TSUE kar finansowych.

– Nie mamy obowiązku płacić żadnych kar. To jest absurdalne, dlatego, że nie wynika z żadnych podstaw prawnych, w związku z tym jest to tylko publicystyczna dyskusja – odparła Zalewska.

– Nie ma podstawy prawnej i opowieści o tym, że ktoś nam będzie pomniejszał środki, też na jakiej podstawie, one są wszystkie opisane, jedyny mechanizm zabierania środków krajom członkowskim, który obowiązuje w Unii Europejskiej, to jest taki, że ktoś zmarnotrawi te pieniądze albo będzie wydawał nielegalnie. Stąd kontrole, raporty i sprawozdania, w których to sprawozdaniach Polska jest liderem poprawności wydawania środków europejskich – stwierdziła eurodeputowana.

