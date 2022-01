Niemiecka polityk: Niemcy nie powinny strofować Polski i Węgier

Polityk zwróciła uwagę, że co prawda kraje członkowskie Unii Europejskiej posiadają wspólny fundament wartości, lecz nie mają jednej definicji tych wartości. Jako przykład podała tu ciągłe konflikty UE z Polską i Wigrami dotyczące różnych wyobrażeń na temat praworządności czy wolności mediów.

"Niedawne próby ujednolicenia tych wyobrażeń o wartościach, na drodze politycznej prowadzą UE w polityczno-integracyjną ślepą uliczkę" – przytacza słowa Puttrich z "FAZ" portal "Deutsche Welle". Minister z ramienia CDU przypomniała, że niedawno Parlament Europejski skrytykował Polskę za reformę prawa aborcyjnego, a unijna komisarz ds. równouprawnienia zaproponowała, by pojęcie "imię nadane na chrzcie" zastąpić po prostu "imieniem". Według niej zrozumiałe jest, że takie posunięcia UE mogą być odebrane w niektórych krajach jako "ingerencja".

Krytyka niemieckiej polityki

"Strofowanie Polski i Węgier w ostatnich latach nie było zgodne z duchem dobrej współpracy równych partnerów, lecz miało toksyczny wpływ na wewnętrzną spoistość UE" – pisze Puttrich. Jej zdaniem to Niemcy powinny wziąć większa odpowiedzialność za łagodzenie sporów w obrębie Unii Europejskiej.



Heska minister krytycznie odniosła się do polityki prowadzonej wobec Polski przez rząd federalny. "Jeśli kanclerz federalny Olaf Scholz podczas pierwszej wizyty nonszalancko odrzuca polskie żądanie reparacji i rozlicza je za pomocą niemieckich wpłat do UE, to działa zgodnie ze stereotypem, będącym wodą na młyn populistów" – stwierdziła.



"Jak w takiej sytuacji chcą Niemcy negocjować z tym samym partnerem kwestię federacyjnego państwa związkowego, co jest zapisane w umowie koalicyjnej?" – pyta autorka.

Następnie Puttrich oceniła, że "Niemcy powinny powrócić na drogę pośrednika między Wschodem a Zachodem, między dużymi i małymi krajami członkowskimi, jak czynił to dawniej Helmut Kohl" i dodała, że europejska jedność zawsze była rozumiana jako kooperacja suwerennych państw dla wspólnej korzyści".

