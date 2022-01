"Wielokrotnie o tym mówiłem". Sawicki wskazał, jak opozycja może wygrać wybory

Były minister rolnictwa komentował szanse opozycji na wygranie wyborów w 2023 roku. Sawicki wskazał, że samo nawoływanie do bycia "anty-PiSem" nie wystarczy, ponieważ wyborcy domagają się konkretnych rozwiązań i propozycji.

– Mamy półmetek drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, a do wyborów w 2023 roku zostało jeszcze jest trochę czasu. Od sześciu lat słyszy co kwartał [wyborca - przyp. red.], dwa kwartały nawoływanie do anty-PiS-u. Wielokrotnie mówiłem o tym, że sam anty-PiS nie wystarczy i trzeba zaproponować lepszy program, lepsze rozwiązania – powiedział polityk PSL.

Gospodarka da zwycięstwo opozycji?

Sawicki wskazuje, gdzie opozycja powinna szukać szans na zwycięstwo nad Zjednoczoną Prawicą.

– Myślę, że trzeba się zastanowić nad tym, co się tak naprawdę dzisiaj dzieje z polską gospodarką i polskimi finansami, a także z finansami nas konkretnych obywateli. Jeśli tutaj zaproponujemy lepsze rozwiązania, to w 2023 roku, jak to bywa w państwach demokratycznych, nastąpi zmiana władzy – powiedział i zastrzegł, że propozycja opozycji musi zostać dokładnie przygotowana i jest na nią jeszcze czas.

Były szef resortu rolnictwa odniósł się także do ostatnich zmian w prawie, które dotknęły rolników. Jak wskazał Sawicki, martwi go to, iż "od 10 stycznia rolnicy będą mieli zablokowany dostęp do kryzysów inwestycyjnych i finansowania obrotowego, czy to przez firmy nawozowe, nasiennicze, czy paszowe".

– Mamy sytuację, w której zmieniono 19 grudnia kodeks cywilny i niestety w wyniku tego grunt rolniczy nie jest zabezpieczeniem. A jeśli nie jest zabezpieczeniem, to oczywiście, że banki będą szukały innego zabezpieczenia, a nie każde gospodarstwo ma nie wiadomo jaką ilość maszyn, urządzeń, narzędzi, które mogłoby dać pod zastaw, aby wspierać się bieżącym kredytem – powiedział Sawicki.

