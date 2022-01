Rzecznik rządu wskazał największe wyzwanie w walce z COVID-19

W środę przed południem ma się rozpocząć posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas narady omówione mają zostać aktualne dane epidemiczne dotyczące Polski. Właśnie na tej podstawie rząd i Ministerstwo Zdrowia podejmą decyzję o ewentualnych nowych obostrzeniach sanitarnych w kraju.

Nowe obostrzenia?

W audycji "Sygnały Dnia" w Programie 1. Polskiego Radia do sprawy odniósł się rzecznik prasowy obozu rządzącego. –Spodziewam się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń, natomiast analiza dzisiejszych danych pozwoli na to, aby ostatecznie taką decyzję zatwierdzić – powiedział.

Piotr Mueller zaznaczył przy tym, że chodzi mu o egzekwowanie wymaganych 30 proc. miejsc tam, gdzie zapis obowiązuje w związku ze stanem epidemii. – To co istotne i jest największym wyzwaniem, to lepsza weryfikacja tych obostrzeń, które obowiązują – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. I zaznaczył, że szczególnym okresem będą zbliżające się ferie zimowe, kiedy to w poszczególnych miejscach pojawi się dużo turystów.

Limity osób

Przypomnijmy, że w połowie grudnia ub.r. premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili nowe restrykcje covidowe. Były to m.in.: ograniczenia w liczbie osób do 30 proc. w w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i kościołach, zaś w transporcie publicznym do 70 proc. czy zakaz prowadzenia działalności dla klubów i dyskotek, z wyłączeniem Sylwestra.

Jak wówczas podkreślano, miało to związek zarówno z okresem świąteczno-noworocznym, jak i pojawieniem się w Polsce nowego wariantu koronawirusa (Sars-CoV-2). W tej chwili Omikron – według danych resortu zdrowia – wykryty został w 75 przypadkach zakażeń, w tym w znacznej większości w dwóch województwach – mazowieckim i pomorskim.

