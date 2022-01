Mueller: Rozpoczęliśmy wdrażanie dużej reformy podatkowej

Oprócz Muellera, w środowej konferencji prasowej członków obozu władzy udział wzięli: wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży oraz wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Pensje nauczycieli

Wraz z początkiem 2022 roku polscy nauczyciele zaczęli alarmować, iż zmiany podatkowe w ramach rządowego programu "Polski Ład" zmniejszyły ich pensje, mimo że na rozwiązaniach zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę miało zyskać nawet 20 milionów Polaków. Oświadczenie w tej sprawie wydało już Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– W ostatnich dniach pojawiły się informacje dotyczące kwestii wypłaconych wynagrodzeń dla tych osób, które mają wypłacane wynagrodzenia z góry. Dotyczy to między innymi nauczycieli. Chcemy wyjaśnić tę sytuację z kwestą naliczania. Ten błąd nie spowoduje, że osoby zarabiające do kwoty 12 800 złotych brutto miałyby cokolwiek stracić. Chciałem przeprosić osoby, które spotkały się z chwilowymi niedogodnościami. One te środki finansowe otrzymają. Błędy zostaną skorygowane – mówił Piotr Mueller.

Zdaniem rzecznika rządu, "rozpoczęliśmy wdrażanie dużej reformy podatkowej", czyli programu "Polski Ład". Jednocześnie "nie wszystkie przepisy zostały zastosowane w takim duchu" jak chciał rząd. W związku z tym, Ministerstwo Finansów ma wydać rozporządzenie dot. zmiany zasady obliczania zaliczek – przekonywał wiceminister Jan Sarnowski. Że nauczyciele nie stracą na nowych rozwiązaniach, przekonywał z kolei Tomasz Rzymkowski. – Żaden nauczyciel, który zarabia do 12 800 złotych brutto nie straci na "Polskim Ładzie" – stwierdził wiceszef MEiN.

Sytuacja w służbach

We wtorek polskie media informowały również o tym, że i funkcjonariusze policji mieli stracić finansowo po wejściu w życie wraz z Nowym Rokiem "Polskiego Ładu". Grono policjantów miało dostać mniej pieniędzy – zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych. To od 60-70 do nawet ponad 600 złotych.

– Z uwagi na inny system składowy funkcjonariuszy służb mundurowych będą pojawiać się dodatkowe mechanizmy, które zostaną zastosowane. Nie wpływa to na wynegocjowane podwyżki w służbach mundurowych – tłumaczył Błażej Poboży.

– Nie chowamy głowy w piasek, reforma jest bardzo duża, jest o zasadniczym charakterze. Czasami w czasie takich wdrożeń pojawiają się błędy. Reforma stawia przed nami i osobami, które ją wdrażają duże wyzwania. Będą webinaria dla księgowych. Będziemy pomagać – obiecywał z kolei Piotr Mueller.

Czytaj też:

Terlecki o bałaganie z Polskim Ładem: Troszkę popełniliśmy błądCzytaj też:

Wysłuchanie publiczne. Stowarzyszenie "Nauczyciele dla Wolności": Nie poddamy się