Sprawa Pegasusa. Siemoniak: Może być tak, że Kaczyński zagrozi szybkimi wyborami

Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził, że w najbliższym czasie przekonamy się, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek podda na najbliższych obradach pod głosowanie wniosek o utworzenie komisji ws. inwigilacji, czy wniosek zostanie schowany "do słynnej zamrażarki" na "co najmniej 4 miesiące".

– Natomiast każdy dzień przynosi nowe fakty, fakty bardzo niewygodne dla rządzących i sądzę, że wzorem takich rządów tych ekip, które godziły się na komisje śledcze we własnych sprawach, w swoim długofalowym interesie wielu posłów PiS-u, obozu rządzącego powinno zagłosować za. Jeśli mają rację i nie nadużyli prawa, to niech to komisja śledcza wykaże – powiedział gość Radia Wrocław dodając, że "sprawa jest zbyt poważna, by została zamieciona pod dywan".

Tomasz Siemoniak ocenił, że istnieje szansa, że ktoś z obozu Zjednoczonej Prawicy "wyłamie się" i zagłosuje za powołaniem komisji. – Natomiast może być tak, że będzie jakieś dyscyplinujące posiedzenie klubu PiS-u w przeddzień i Jarosław Kaczyński zagrozi, że będą szybkie wybory, jeśli poprze ktokolwiek ten wniosek – przyznał.

Siemoniak: Wierzymy, że Kukiz poprze wniosek

Paweł Kukiz stwierdził, że poprze powołanie komisji, o ile zajmie się ona wszystkimi aferami podsłuchowymi od 2007 roku. W ocenie byłego ministra obrony narodowej w rządzie PO-PSL "Kukiz porozumiał się z PiS-em i widać musi szukać takiej ekwilibrystyki, żeby uzasadniać ten swój wybór".

– Tutaj sprawa jest jak nigdy, jak rzadko w polityce czarno-biała. Albo chce się wyjaśnić inwigilację opozycji, być może też polityków ugrupowania Kukiz'15, albo nie. Nie ma co tutaj dodawać jakichś poszczególnych innych spraw – stwierdził Siemoniak.

– Wierzmy, że ma tutaj tyle uczciwości w sobie, że po prostu taki wniosek poprze. A być może by sam wszedł do takiej komisji, jeśli by miał poparcie i się przekonał, jak ta sprawa wyglądała. Coraz więcej jest informacji, które pokazują, że Pegasus został kupiony nielegalnie, że był używany także wobec szefa sztabu opozycyjnej koalicji w roku 2019. Więc też Paweł Kukiz powinien być zainteresowany, żeby to wyjaśnić – skwitował poseł Tomasz Siemoniak.

Czytaj też:

Brejza: Pegasus był używany również przeciwko posłom PiSCzytaj też:

Żaryn: Służby nie wykorzystują metod pracy operacyjnej do walki politycznej