Lewica komentuje ban Konfederacji. "Wolny rynek", "cynicy", "czas dorosnąć"

"Wzruszają mnie te jęki Konfederacji po zlikwidowaniu ich konta na FB. Zadziałał wolny rynek przecież, a tu widzę narzekania na brak kontroli nad wielkimi korporacjami xD" – napisała na Twitterze posłanka dodając, że Konfederacja "jest jak PiS, taka sama banda hipokrytów".

Nieco inny punkt widzenia zaprezentował Adrian Zandberg.

"Konfederacja to cynicy, mają w pogardzie życie ludzkie, a to, co robili, przyczyniło się do covidowej tragedii. Zdrowie publiczne trzeba chronić przed szkodliwą dezinformacją. Ale tym powinny zajmować się publiczne instytucje, pod kontrolą UE, a nie korpo-monopolista!" – stwierdził.

Maciej Konieczny uznał na Twitterze, że "potrzebujemy skutecznych narzędzi do walki z dezinformacją i mową nienawiści, a Konfederacja specjalizuje się w obu". Dlatego, jego zdaniem, "powinna być izolowana przez siły demokratyczne".

"No, ale chlopcy z Konfederacji nie powinni akurat narzekać na dyktat pieniądza. W końcu »tak działa wolny rynek«, »chcącemu nie dzieje się krzywda« i podobne bzdury, a w ogóle to kto im broni założyć własnego Fejsa. Świat jak się okazuje działa nieco inaczej. Może czas dorosnąć" – pisał dalej.

Cenzura Facebooka

Blokada konta Konfederacji stała się faktem. Oficjalnym powodem ma być "złamanie regulaminu dot. informacji o COVID-19". Chodzi o posty dotyczące pandemii koronawirusa, polityki lockdownów oraz szczepień preparatem przeciw COVID-19.

Portal społecznościowy miał kilkukrotnie upominać administratorów strony i ostrzegać o banie. Fanpage śledziło ponad 671 tys. użytkowników Internetu. To najwięcej ze wszystkich parlamentarnych partii politycznych w Polsce – zauważył poseł Robert Winnicki. "Największy profil polskiej partii politycznej na Facebooku, profil Konfederacji, ma zostać dziś usunięty przez administrację portalu. Globalne korporacje po raz kolejny uderzają w wolność słowa i demokrację. To totalizm w XXI wieku, z którym trzeba za wszelką cenę walczyć" – mogliśmy przeczytać we wpisie prezesa Ruchu Narodowego na Twitterze.

