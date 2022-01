Tusk pomoże Morawieckiemu? Müller: Przygotowaliśmy list z prośbą o wsparcie

Rząd mierzy się z politycznymi skutkami rosnącej inflacji oraz ogromnych podwyżek cen energii i gazu. Podczas środowej konferencji prasowej rzecznik rządu odpierał argumenty opozycji, która obwinia Zjednoczoną Prawicę o brak skutecznych działań związanych z walką z drożyzną.

Rosja i UE

Jak zaznaczył Müller, rosnące ceny gazu i energii mają dwie przyczyny.

– Z jednej strony jest to szantaż energetyczny Rosji, który jest możliwy również dlatego, że Rosja chciałaby otworzyć gazociąg północny Nord Stream II i to jest element szantażu i podwyższania cen gazu, ale drugi element, który stanowi kilkadziesiąt procent ceny energii w Polsce, to jest koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla – wskazał rzecznik rządu.

Polski rząd domaga się, aby handel emisjami uległ zdecydowanej reformie, ponieważ jak stwierdził Müller, "w tej chwili jest elementem spekulacji na rynkach finansowych".

Rzecznik rządu poinformował, że odpowiednie wnioski w tej sprawie zostaną złożone do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz do Donalda Tuska.

– Taki wniosek został skierowany do Komisji Europejskiej, taki wniosek będzie również na kolejnej Radzie Europejskiej i taki wniosek również, gotowy nawet list przygotowaliśmy dla pana przewodniczącego Tuska z prośbą o wsparcie również w Europejskiej Partii Ludowej – powiedział Müller.

– Europejska Partia Ludowa, której przewodniczącym jest Donald Tusk, ma też bardzo ważną rolę w tym, aby móc przeprowadzić reformę pakietu emisyjnego, a od niego zależą ceny energii, te ceny, które mają państwo na rachunkach – dodał..

