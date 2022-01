Maląg: Podatkowy Polski Ład to rozwiązanie strategiczne

Szefowa resortu była w czwartek gościem w jednym z programów stacji telewizyjnej TVP Info. Mówiła o rządowym programie Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, którego zapisy, dotyczące głównie podatków, weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

"Rozwiązanie strategiczne"

– Podatkowy Polski Ład to rozwiązanie strategiczne, które przede wszystkim zmienia na korzyść sytuację materialną polskich rodzin, seniorów, pracowników i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg. – Sercem Polskiego Ładu jest zmiana sytuacji finansowej polskich rodzin poprzez zmiany w polityce podatkowej, ale także przez nowe świadczenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – dodała.

Przypomnijmy, że od Nowego Roku RKO w Polsce przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Program działać będzie przez dwa lata. Jednak to rodzice wybiorą, w jaki sposób chcą otrzymywać pieniądze. Do wyboru są dwie opcje – 500 złotych przez okres dwóch lat lub 1000 złotych przez rok. Do tej pory do ministerstwa, za pośrednictwem Internetu, miało wpłynąć wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla ponad 260 tys. dzieci. Rejestracja odbywa się poprzez serwis internetowy Empatia, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przez bankowość elektroniczną.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – jak poinformowała Marlena Maląg na antenie TVP Info – szacuje, iż w 2022 rok projekt RKO będzie mógł objąć nawet ok. 615 tys. dzieci.

Emerytura bez podatku

Efektem wprowadzonym poprzez rozwiązania Polskiego Ładu mają być również wyższe emerytury. Pierwsze świadczenia miały już trafić do osób je pobierających. Chodzi o emeryturę bez podatku, na której skorzystać ma 8 mln polskich emerytów i rencistów.

– Dzięki rozwiązaniom podatkowym Polskiego Ładu część emerytów i rencistów już otrzymało wyższe świadczenia. Od tego roku osoby pobierające emerytury do 2500 złotych brutto nie zapłacą w ogóle podatku PIT. Skorzystają również osoby, które otrzymują świadczenia powyżej 2500 złotych brutto, ponieważ zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 złotych – tłumaczyła Marlena Maląg.

Jeszcze w grudniu 2021 roku podatek dochodowy od emerytury w wysokości 2500 złotych wynosił 163 złotych.

