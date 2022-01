Religia czyli ideologia. Mądrości z Onetu na Nowy Rok

Podobnie postanowił uczynić i jeden z największych polskich portali, Onet.pl. W roli mędrca i eksperta od spraw ducha obsadził on Rezę Aslana, autora książki „Bóg. Ludzka historia religii”. Według portalu Aslan jest wybitnym religioznawcą i zadeklarowanym panteistą, a poza tym muzułmaninem „w wersji sufistycznej”. Połączenie tych określeń oraz fakt, że wypowiedzi pana Aslana ukazały się pierwszego stycznia 2022 roku zwiastowały solidną dawkę absurdu. Nie zawiodłem się. Faktycznie, polski czytelnik otrzymał w pigułce najnowsze (choć szczerze mówiąc mocno już nieświeże, bo co najmniej XIX-wieczne) mądrości z Zachodu (bo religioznawca choć pochodzi z Iranu, to naucza w USA i innych państwach oświeconych).