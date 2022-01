Kiedy prezydent choruje na ostatnią prostą

Koronarealiści się wzmożyli, koronaentuzjaści przycichli, lub poszli w polityczną szyderę. Nie wiadomo czy Prezydent zachorował (czyli ma objawy, cierpi itd.), czy zachorował „na test”, to znaczy – funkcjonuje, ale jedynie wynik ma pozytywny. W Sieci burza, a właściwie – burzka.

Po pierwsze beka – od takich powierzchownych, że właściwie to niewiele od Prezydenta i tak słychać i wreszcie coś, jakiś konkret. Jak to – niewiele? Co prawda prezydent Duda rzeczywiście sporo oklapł w drugiej swej kadencji, ale przecież niedawno znalazł się w centrum zadymy politycznej. Nawet z pogardzanego Adriana, czy Dudy stał się Panem Prezydentem, kiedy to wyszło, że losy TVN wiszą na końcu jego długopisu. Jak zawetował, to „zrobił swoje i mógł odjeść”, a więc zniknął albo pojawiał się znowu jako Adrian Duda. Na ustach tych, którzy przed chwilą pisali o nim z wielkich liter. Nota bene wyszło wtedy, że nie dogodzisz – jak prezydent zawetował „lex TVN”, to miał jeden dzień gratulacji, ale potem okazało się, że i tak mu to pomoże co najwyżej jako jedna (jedyna?) z okoliczności łagodzących na jego niechybnym procesie za zdradę stanu.

Niektórzy dziś postulują, że prezydent wnosząc swoje weto już był wtedy pod wpływem koronawirusa, z jego nieodłączną mózgową mgłą kowidową. Cóż, to prawda – bo korzyść z tego weta politycznie żadna, a właściwie ujemna, głównie dla PiS-u, który sprawę wszczął, odgrzał i odpuścił. Czyli jak mawiają Rosjanie – cnotę stracił a rubelka nie zarobił. Drudzy drwią już dosadniej, że prezydent nie będzie miał kłopotów z izolacją w kwarantannie, bo i bez kowida jest izolowany. I wewnętrznie, i w polityce międzynarodowej. Ciężki jest więc los polityka w dobie kowidowej.

Ale w końcu to człowiek na świeczniku i może świecić (?) przykładem. Czego więc jest to przykład, a właściwie czego być może? No, delikatnie mówiąc nie jest to najlepsza reklama skuteczności szczepionek oraz całej akcji szczepiennej. W końcu trzy dawki i reinfekcja mówią same za siebie. To znaczy mówią tym, co chcą słuchać, choćby i tylko własnego rozsądku. Ci, co są zaprogramowani na tak, będą bagatelizować sprawę, choć świadczy ona o wypieranych przez nas coraz bardziej (z oficjalnego dyskursu, a właściwie – głów, bo dyskusji nie ma żadnej) argumentów, że jednak dołączamy do reszty świata i nie da się ukryć, że szczepionki nie działają, ba – powodują wyraźną korelację: w krajach gdzie jest najwięcej zaszczepionych przyrosty zakażeń są największe.

No bo przecież… sami nam to mówili. Że będą nowe warianty, które będą wyprzedzały aktualną wersję szczepionki. Mówili? No, mówili. A przecież to oznaczało, jak z grypą, że będziemy wiecznie „do tyłu”. Ale teraz się nauczono już pewnych rzeczy – skoro się mleko skuteczności powstrzymywania transmisji rozlało, to trzeba z innej mańki. Że co prawda nie powstrzymuje, ale łagodzi stany. To znaczy działa, a umierają tylko nieszczepy. Czyli w końcu działa, bo życie – obok Polski – jest najważniejsze.

W końcu ciekawe na który wariant zachorował prezydent? Ja sobie kiedyś, jak będę miał więcej czasu, czyli nieprędko, zrobię remanent wariantów, które się pojawiały i całej medialnej otoczki do ich lansu. Było tego z kilkanaście, każdy jakiś ciekawszy i ostatnie z pięć to były takie, że nie działały na nie żadne szczepionki. Na każdego nie działały coraz bardziej, choć wydaje się to absurdem, bo jak nie działały w ogóle, to znaczy, że tak samo. Kreatywność wirusa (a może mediów?) jest imponująca. Jak pisałem wyżej odporność nowych wariantów na szczepionki jest już nudnie powtarzalna, a więc trzeba coś zmienić. Pojawił się marsyliański IHU (mówiłem, że wirus mutacjami skacze jak konik szachowy, teraz hopsa z RPA do Francji), który będzie z racji swej nazwy w polskiej strefie językowej zarówno przedmiotem drwin, jak i powielania pewnego powszechnego błędu ortograficznego. Ale mamy już innowacje, czyli hybrydy którejś mutacji i grypy oraz krzyżowo istniejących kilku mutacji w jednym osobniku. To już jest postęp, bo jak się dowiedziałem w radiu Wnet w czasie wywiadu, czeka nas kilkadziesiąt mutacji od nazw gwiazdozbiorów, a jak te się skończą, to przejdziemy na permutacje możliwości połączeń kilku patogenów i wersji będzie bez liku, szczepionki na taki bigos żadnej, zaś cały słownik do obsadzenia nazwami.

Za parę dni prezydent Duda wyzdrowieje, to znaczy przejdzie na ujemny wynik testów, sprawa przycichnie i będzie jasne, że akcja szczepienna o takiej skuteczności… jest dobra i do kontynuowania. Wiadomo, że klina klinem, niedziałającą szczepionkę niedziałającą szczepionką, zaś prezydenta Dudę – Adrianem.

Jerzy Karwelis

