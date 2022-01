Zgorzelski: Polityka gospodarcza musi być przekierowana na odnawialne źródła energii

Zgodnie z danymi przekazanymi w piątek przez Główny Urząd Statystyczny inflacja w grudniu ub.r. w Polsce wyniosła 8,6 proc. Trzeba zaznaczyć przy tym, że to wstępne szacunki dotyczące tego wskaźnika.

Zdaniem wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, właśnie inflacja "najlepiej pokazuje, w którym miejscu jest w tej chwili Polska". Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego o aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju mówił w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsatu News.

Przyczyny inflacji

Według Piotra Zgorzelskiego, za 60 proc. przyczyn wysokiego wskaźnika inflacyjnego w Polsce odpowiadają "czynniki wewnętrzne". – Chodzi o politykę gospodarczą rządu. Ta polityka jest oparta na konsumpcji, zamiast na inwestycji. Nie ma dzisiaj zdrowej gospodarski bez inwestycji. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej, który najmniej inwestuje – powiedział poseł klubu Koalicji Polskiej. I zaznaczył jednocześnie, iż inflacja w Polsce jest dwa razy większa niż średnia w państwach członkowskich UE.

– W czynnikach zewnętrznych też jest bardzo dużo winy polskiego rządu – podkreślił parlamentarzysta. Jako przykład podał działania Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku, kiedy to rządzący złożyli wniosek do Trybunału w Sztokholmie, żeby zmienić narzucane stawki za gaz z uśrednionego na bieżący. Miało to stanowić – zdaniem Zgorzelskiego – przysłowiowe zagranie na nosie Władimirowi Putinowi i Federacji Rosyjskiej, po dojściu do władzy w Polsce Zjednoczonej Prawicy.

Polityka gospodarcza

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek w rozmowie z Interią wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej 2.0, która miałaby spowodować spadek ceny paliwa nawet do 5 zł za litr. Szczegóły rozwiązań mają zostać zaprezentowane już w następnym tygodniu.

Piotr Zgorzelski skrytykował działania i deklaracje szefa rządu. Wicemarszałek Sejmu z ramienia ludowców nie krył tego, że poprawy sytuacji w Polsce doszukiwałby się w innych obszarach.

– Polityka gospodarcza musi być przekierowana na odnawialne źródła energii. To się nie stanie ot tak. To proces – stwierdził polityk Koalicji Polskiej.

