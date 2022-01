Papież Franciszek i trwające bez końca lata siedemdziesiąte

Tymczasem lata siedemdziesiąte to okres coraz bardziej wymuszonego entuzjazmu przykrywającego klęskę posoborowego projektu krzewienia i przekazywania wiary.

W święto Objawienia Pańskiego papież także nie omieszkał wygłosić słów krytyki wobec tradycjonalistów, do której to kategorii ostatnio należą wszyscy sceptycznie odnoszący się choćby do spodziewanego reformatorskiego kursu synodu o synodalności. Usłyszeliśmy, że liturgia nie może tkwić w pułapce martwego języka. Był to oczywiście przytyk do liturgii trydenckiej odprawianej w języku łaciński. Ktoś mógłby zwrócić papieżowi uwagę, że trudno mówić o liturgicznej pułapce "martwego języka" w sytuacji, gdy Msze łacińskie stanowią pewnie mniej niż promil wszystkich katolickich celebracji na świecie.