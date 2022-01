"Kończyć trzeba umieć". Kolejne spięcie Morawieckiego z Tuskiem

— Wzywam pana Tuska, aby natychmiast zrezygnował z kierowania Europejską Partią Ludową i wyprowadził z niej Platformę Obywatelską, albo żeby przyznał, że EPL popiera błędny, wypaczony i obłędny system ETS, i wspiera Nord Stream 2, czyli daje instrument szantażu politycznego Putinowi — powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem Interia.pl.

Premier podkreśla, że obecna inflacja to w znacznym stopniu efekt działań Brukseli. – Ja chcę walczyć realnie z inflacją i nie chcę mówić z ironią jak Donald Tusk, że rząd właściwie nic nie może zrobić, bo nie ma magicznego guzika z napisem "niskie ceny" – dodał.

Do wywiadu premiera Morawiecki odniósł się Donald Tusk. "Mateuszu, kończyć też trzeba umieć" — napisał szef Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych.

Tańsze paliwo od 1 lutego

Zapowiadana obniżka podatku VAT na paliwa ma kosztować budżet co najmniej 1,5 mld zł co co kwartał. Nowa Tarcza ma zacząć działać 1 lutego i zostanie wprowadzona na pół roku z możliwością przedłużenia czasu jej działania.

– Jeśli inflacja będzie w trendzie spadkowym i na horyzoncie będziemy wyraźnie widzieli jej osłabienie, to będziemy stopniowo wracali do normalnych stawek. Ale żadnego scenariusza nie przesądzam. Natomiast teraz te działania są bardzo ważne, bo dotyczą budżetów polskich rodzin – powiedział Mateusz Morawiecki.

Inflacja wciąż rośnie

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc. To wstępne szacunki dotyczące tego wskaźnika.Z kolei w listopadzie tego roku wskaźnik ten wynosił 7,8 proc.

Średnia inflacja w 2021 r. wyniosła 5,1 procent.

"Grudniowa inflacja to najwyższy odczyt od 21 lat – tak dużego tempa wzrostu cen nie notowano od listopada 2000 roku. Wtedy inflacja wyniosła 9,3 procent" – czytamy na portalu 300gospodarka.pl

