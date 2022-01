Co w Pegasusie piszczy

Całe to ponowne wzmożenie w obozie opozycji ginie nieco w świetle poprzednich, ale nie oznacza to, że sprawę można lekceważyć. Tyle że jest w niej bardzo dużo niewiadomych. Dziwne wrażenie robi wybór potencjalnych ofiar w obozie opozycji. Wygląda to, jakby specjalnie wybrano trzy postacie: jednego polityka, jednego adwokata i jedną panią prokurator. Krzysztof Brejza był pełnomocnikiem wyborczym PO, ale nie był w kampanii jakąś kluczową postacią.