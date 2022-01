Powrót Pawlaka

Z polityką jest tak jak z dożywociem, nigdy nie można się z niej wypisać – to słowa Waldemara Pawlaka z 22 listopada 2021 r. z wywiadu w „Fakcie”. Tydzień później były premier i były prezes PSL ogłosił wielki powrót do krajowej polityki i start w wewnątrzpartyjnych wyborach na szefa Rady Naczelnej PSL. 4 grudnia okazało się, że wygrał, co dla wszystkich – także w samym PSL – było dużym zaskoczeniem.