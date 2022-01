Koniec Zjednoczonej Prawicy? Jasne stanowisko Kaczyńskiego

"Jarosław Kaczyński jest o krok od wyrzucenia z rządu Zbigniewa Ziobry" – podało w sobotę Radio Zet. Wcześniej co i rusz media donosiły o tym, że rządzący poważnie rozważają wcześniejsze wybory.

"To propaganda"

"To są czarne wizje rysowane przez naszych przeciwników, bardzo bym apelował, żeby takiej propagandzie nie ulegać, nie ma ona nic wspólnego z prawdą" – zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o tezy mówiące o końcu Zjednoczonej Prawicy.

Na uwagę tygodnika "Sieci", że media związane z opozycją sytuację Zjednoczonej Prawicy rysują w jednoznacznie czarnych barwach, Kaczyński zapewnił, że są to "czarne wizje rysowane przez naszych przeciwników". "Bardzo bym apelował, żeby takiej propagandzie nie ulegać, nie ma ona nic wspólnego z prawdą" – podkreślił.

"Nie przeczę, że sytuacja jest trudna, że dużo lepiej byłoby bez wspomnianych wcześniej niedobrych, w ogromnej mierze zewnętrznych, niezależnych od nas presji i kryzysów. W takich sterylnych, wymarzonych warunkach nasze kolejne zwycięstwo i trzecia kadencja rządów byłyby łatwiejsze do osiągnięcia. W polityce rzadko jednak takie warunki występują. Jest też zjawiskiem naturalnym, że środowiska tak długo pozostające w opozycji szukają nadziei w takich przepowiedniach, scenariuszach, we wskazywaniu rzekomo ostatecznych i nieodwracalnych przełomów. Mogę im odpowiedzieć tak: entropii i zapaści nie ma, to tylko kra i odłamki lodowe, które przy wielkim lodowcu są czymś naturalnym" – przekonywał.

Jednak wcześniejsze wybory?

Wicepremier ds. bezpieczeństwa pytany, czy możliwe są wcześniejsze wybory, zapewnił, że PiS ma pełną wolę doprowadzenia do kolejnego zwycięstwa, najlepiej w wyborach w roku 2023.

Jednocześnie nie wykluczył takiej opcji: "To mało prawdopodobne, ale wykluczyć tego całkowicie nie można. W takiej sytuacji też będziemy walczyć o zwycięstwo. Mamy wielką szansę wygrać, ale pewne elementy w sposobie naszego działania też muszą się zmienić".

Czytaj też:

"Rozsądku trzeba nam wszystkim". Czarnek o sprawie małopolskiej kurator