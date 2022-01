Lista sympatii betonu

Cieszy, że w ten sposób jej przewodniczący przyznał, iż do tej pory właściwie go nie miała. Wielu jej działaczy uznawało, że rolę programu wypełnią szczeniackie kpinki z Jarosława Kaczyńskiego (Klaudia Jachira) albo pokrzykiwanie o konieczności dokonania rozliczeń i wyrzucenia „PiS-owskich sędziów” (tu można by wstawić większość nazwisk polityków PO). Tymczasem, chociaż niektórych może to zaskoczyć, od zrobienia Igora Tulei pierwszym prezesem Sądu Najwyższego rachunki za gaz i prąd nie spadną. Donald Tusk uważa, że musi pokazać coś więcej. Lecz oto dostaliśmy niespodziewany wgląd w psychikę i poniekąd oczekiwania twardego antypisowskiego elektoratu.