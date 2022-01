Noworoczny upadek mitu pandemii?

Tak stwierdziła CDC, czyli taki amerykański sanepid. Stwierdziła ona, że nie można stosować takich testów, bo nie odróżniają one koronawirusa od grypy i mogą wskazywać fałszywie pozytywne wyniki. Żeby zrozumieć, co to znaczy, potrzeba wrócić do podstaw, gdzie leży konstatacja, że… cała pandemia oparta jest na testach. Bez nich, jak ze stłuczonym termometrem, nie wiedzielibyśmy, że mamy gorączkę.