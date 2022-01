Świeczka i ogarek

Oczywiście obok pięknej modlitwy i krótkiej katechezy ważne jest nie tylko to, co papież Franciszek powiedział, lecz także to, czego nie powiedział. Po pierwsze, Ojciec Święty w modlitwie o pokój wspomniał miejsca konfliktów na świecie. Bardzo ważne, że znalazło się również odniesienie do Ukrainy, zabrzmiało jednak zdawkowo. I było to tak sformułowane, że nie wiadomo, czy to Ukraina sama w sobie jest źródłem problemu.