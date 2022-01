Opozycja oskarża rząd. Prof. Zybertowicz: To fake news

Część opozycji domaga się powołania komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić sprawę użycia systemu Pegasus wobec senatora KO Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha oraz prokurator Ewy Wrzosek. Zdaniem polityków opozycji, służby podsłuchiwały te osoby nielegalnie.

Oskarżenia są również kierowane pod adresem Michała Wosia, który w 2017 roku podpisał umowę z ówczesnym szefem CBA Ernestem Bejdą, która zakładała przekazanie służbie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według doniesień "Gazety Wyborczej", to właśnie z tych pieniędzy służby miały zakupić system Pegasus.

Zybertowicz: To fake news opozycji

Kwestia afery Pegasusa była jednym z tematów dyskusji w programie "Kawa na ławę" w TVN24. Glos zabrał m.in. prof. Andrzej Zybertowicz, który sceptycznie odniósł się do twierdzeń opozycji.

– Fake newsem jest to, że mamy do czynienia z programem do totalnej inwigilacji. (…) Żadnej totalnej inwigilacji nie było, ponieważ jest to system, który służy do inwigilacji punktowej, konkretnych urządzeń – powiedział i dodał, że służby i policja mogą jedynie prowadzić inwigilację punktową.

Doradca prezydenta Dudy odniósł się także do zarzutów kierowanych pod adresem Michała Wosia. Jego zdaniem polityk Solidarnej Polski nie wiedział, na co CBA przeznaczy otrzymane środki.

– Minister Woś podpisywał decyzję o przelaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby CBA bez wiedzy, jakie konkretne techniczne rozwiązanie ma być zakupione za te środki. Podpisał się pod decyzją finansową – przekonywał prof. Zybertowicz.

Czytaj też:

Prof. Zybertowicz: Elity unijne zachowują się tak, jakby tego nie rozumiałyCzytaj też:

Prof. Zybertowicz: W imię światowego pokoju należy powstrzymać Rosję