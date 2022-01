"Choroby wieku dziecięcego". Fogiel ocenił wprowadzenie Polskiego Ładu

1 stycznia w Polsce weszła w życie, zapowiada przez obóz rządzący, wielka reforma podatkowa zwana Polskim Ładem. Na start nie obyło się bez kontrowersji. Na niższe pensje narzekali nauczyciele oraz służby mundurowe.

"Klasyczne choroby"

W poniedziałek w audycji "Sedno Sprawy" Radia Plus Radosław Fogiel został zapytany o chaos, który towarzyszył na początku wprowadzania reform podatkowych w kraju. – Potraktuję to jako opinię i się z nią nie zgodzę – odpowiedział wicerzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości na sugestię prowadzącego program.

– Polskiemu Ładowi towarzyszyły klasyczne dla tego rodzaju reformy choroby wieku dziecięcego. Należy bić się za nie w piersi, należy przeprosić i należy te błędy naprawić. To nie powinno było się zdarzyć – powiedział Fogiel.

Przypomnijmy, iż rządzący zadeklarowali, że niedługo wypłacone zostaną różnice w płacach zaniżonych po wejściu w życie założeń Polskiego Ładu. Minister finansów miał już podjąć rozporządzenie, które "obliguje do tego, aby wszystkie różnice, wynikające z błędu, zostały wypłacone", poprzez dodatkowy przelew, korygujący daną różnicę.

– Pod koniec miesiąca, kiedy większość Polaków będzie po wypłatach, przekonamy się, że ten program to masowa obniżka podatków – stwierdził Radosław Fogiel.

"Tajniki służb"

Radosław Fogiel mówił też w Radiu Plus o wykorzystywaniu przez polskie służby systemu Pegasus. – Jeśli chodzi o szczegóły technik operacyjnych, to należą do tego obszaru działalności państwa, o którym politycy nie za specjalnie dużo wiedzą i nie powinni wiedzieć. Wiem jedno – wszelka działalność operacyjna, niezależnie od tego, w jaki sposób jest prowadzona, jest prowadzona w sposób legalny i pod kontrolą sądów. Za czasy PO ręki nie dam, ale jeśli chodzi o rząd PiS, to mogę zapewnić, że wszystko realizowane jest zgodnie z prawem – oznajmił wicerzecznik partii rządzącej.

Powołania komisji śledczej w Sejmie ws. używania Pegasusa w Polsce chcieliby politycy opozycji. Natomiast Paweł Kukiz zaproponował, aby prace organu rozszerzyć na lata 2007-2021.

