Prof. Kik: Opozycja nie ma pomysłu na Polskę

Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ocenił początki wdrażania reformy podatkowej w ramach programu rządowego Polski Ład. Odniósł się również do opozycji, która jego zdaniem "nie ma pomysłu na Polskę".

Zamysły Polskiego Ładu

Polski Ład na start był zapowiadany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy jako wielka reforma systemu podatkowego w kraju. Głównymi założeniami programu miała być kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. złotych oraz zwolnienie z tzw. drugiego progu podatkowego. – Nawet jeśli najmniej zarabiający na Polskim Ładzie by cokolwiek zyskali, to straci cała gospodarka. Bo Polski Ład nie mobilizuje tych grup społecznych, które nadają tempo rozwoju polskiej gospodarce – stwierdził prof. Kazimierz Kik w poniedziałkowej rozmowie w Polskim Radiu 24.

Zdaniem naukowca, początkowemu wdrażaniu programu towarzyszyły "chaos, złe przeliczenia i złe wykonanie", ale same zamysły miały być dobre. – Reforma jest zbyt szeroko posunięta, zbyt skomplikowana, trudna do przeliczenia. (...) Pomysł był dobry, jest tylko kwestia wprowadzenia go i poinformowania obywateli. W reformowaniu podatków powinniśmy zmierzać w stronę przejrzystości i prostoty. Podatek jest przecież skierowany do wszystkich obywateli. Nie tylko do księgowych i specjalistów. Przejrzystość to wiarygodność. Tymczasem dziś słyszymy, że księgowi, specjaliści, nie orientują się w zawiłościach tego systemu – powiedział Kik. I dodał: "Jest podejrzenie w stosunku do rządu, że chce tak skomplikować system podatkowy, żeby niewielu Polaków tak naprawdę orientowało się, ile traci, a ile zyskuje".

Stan opozycji

Według prof. Kazimierza Kika, nawet w obliczu krytyki obozu rządzącego opozycja nie wypada najlepiej. – Nie ma pomysłu na Polskę. Nic nie oferuje Polakom, poza dążeniem do obalenia Prawa i Sprawiedliwości. Jak długo opozycja będzie bez wiarygodnego, konstruktywnego programu, tak długo PiS będzie prowadzić w sondażach – powiedział politolog.

W najnowszym sondażu poparcia pracowni United Serveys dla wp.pl obóz władzy cały czas jest na prowadzeniu. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza drugą Koalicję Obywatelską o prawie 8 p.p. Podium uzupełnia Polska 2050 Szymona Hołowni.

Czytaj też:

Sondaż. Jak Polacy oceniają walkę rządu z inflacją?Czytaj też:

Nowy chaos