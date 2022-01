Kościński: Bardzo przepraszamy za niedogodności

– Myślę, że Polski Ład wdrożyliśmy w dobrym momencie. Niestety mamy podwyższoną inflację i jest bardzo ważne, żeby podatnicy mieli więcej pieniędzy w kieszeni – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński na antenie Polsat News.

Zapytany o zwroty za niższe pensje nauczyciele, Kościński stwierdził: – Mam nadzieję, że do końca miesiąca mundurowi i nauczyciele otrzymają pieniądze z powrotem na rachunki.

– Bardzo dużo osób dostało więcej, ale cicho siedzą i są zadowoleni. Ci, którzy dostali mniej głośno narzekają. Mają oczywiście rację. Trzeba pamiętać, że jest to nadpłata podatku, to pieniądze, które wrócą – mówił minister w "Gościu Wydarzeń".

"Dziś jesteśmy mądrzejsi"

Tadeusz Kościński zapytany o to, czy założenia Polskiego Ładu nie powinny być wcześniej szerzej konsultowane, co mogło pomóc w uniknięciu zamieszania obserwowanego na początku roku, stwierdził: – Wszyscy jesteśmy mądrzejsi dzisiaj, ale Polski Ład był konsultowany przez długi okres, przeszkoliliśmy specjalistów i nie dotarły do mnie sygnały o problemach.

– Nikt nie wpadł na to, że nauczyciele mają trochę inny tryb pracy, mają często 3-4 umowy o pracę, a tylko u jednego pracodawcy można złożyć PIT-2 – dodał.– Przepraszamy za niedogodności – powiedział minister finansów.

Zapytany o to, co z emerytami i emerytkami, którzy otrzymali na początku roku niższe przelewy, Kościński stwierdził: – Myślę, że ustawę w sprawie emerytów jutro puścimy przez Sejm. Na razie gasimy ten pożar, żeby pieniądze były dziś na rachunkach.

