Müller: Za czasów PO inflacja również była na wysokim poziomie. Walki nie podejmowano

– Te same osoby, które dzisiaj z opozycji mówią o tym, żeby podejmować działania dotyczące walki z inflacją, w momencie gdy za ich czasów inflacja również była na wysokim poziomie, takich działań nie podejmowano. Zresztą Platforma Obywatelska wtedy mówiła, że nie ma przycisku z napisem „niskie ceny”. Faktycznie takiego przycisku nie ma, ale można podejmować działania, które spowodują, że ceny w poszczególnych obszarach życia społecznego, gospodarczego będą niższe, a tymi działaniami jest obniżanie podatków – mówił Müller podczas konferencji prasowej poświęconej Polskiemu Ładowi.

Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego podkreślał, że program ten to rekordowe obniżanie podatków, bo 27 miliardów złotych, które trafią do kieszeni Polaków. – Właśnie dzięki obniżce podatków poprzez wyższą kwotę wolną m.in. ale również działania takie jak obniżenie VAT-u m.in. na paliwo, na energię elektryczną, na gaz. Te wszystkie działania, które są możliwe do zastosowania, polski rząd realizuje – tłumaczył.

Co zrobił Tusk?

– Przypomnijmy sobie, a właściwie pewnie nie można tego sobie przypomnieć, bo takich faktów nie było, gdy Donald Tusk był premierem, czy analogiczne działania w zakresie obniżania podatków podejmował. Czy podejmował również działania dotyczące tarczy antykryzysowej, gdy rozpoczyna się kryzys gospodarczy na świecie. Również takich działań analogicznych, które my podejmowaliśmy, nie podejmował. Więc tutaj kolegów z opozycji, tych, którzy świetnie teoretyzują, zachęcam do tego, aby spojrzeli w przeszłość. Natomiast my w przeszłość nie musimy patrzeć, bo trzeba teraz realizować to, co jest potrzebne dla Polaków i dlatego te działania podejmujemy. Jutro pan premier ogłosi kolejny pakiet dotyczący wspierania Polaków, obniżania cen tam, gdzie to możliwe poprzez obniżanie podatków – porównywał Piotr Müller.

