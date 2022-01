Verhofstadt: Unia Europejska nie przetrwa, jeśli jej nie zreformujemy

W niedzielę w Warszawie skończyły się trzydniowe obrady Konferencji w sprawie przyszłości Europy dotyczące zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Panel obywatelski koncentrujący się na tych tematach spotykał się po raz trzeci i ostatni.

– Unia Europejska, to mój osobisty pogląd, nie przetrwa, jeśli jej nie zmienimy, jeśli jej nie zreformujemy. Celem Konferencji ws. przyszłości Europy jest zdefiniowanie kierunku, przyszłego kierunku dla Unii Europejskiej – podkreślił obecny w Warszawie Guy Verhofstadt.

Zdaniem byłego premiera Belgii, zmiany są konieczne, abyśmy mogli uporać się z tymi problemami i obronić suwerenność europejską na poziomie światowym, ponieważ na tę chwilę "nie ma europejskiej suwerenności na poziomie globalnym". W przeciwnym razie, według Verhofstadta, to Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie zadecydują o naszej przyszłości.

Zalecenia ws. przyszłości Europy

Podczas zakończonej w niedzielę trzydniowej sesji, która odbywa się na terenie Kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz w Pałacu Kultury i Nauki, około 200 panelistów ze wszystkich państw członkowskich, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, dyskutowało o zaleceniach w sprawie przyszłości Europy.

– Wybrałam te tematy, środowisko i zdrowie, ponieważ myślę, że to najważniejsze kwestie dla naszej przyszłości. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jestem młoda i chcę zmian dla wszystkich i oczywiście też dla mnie – wyjaśniła Alexandra Csizmadia, uczestniczka panelu obywatelskiego z Węgier.

Jacek Biedroń, uczestnik dyskusji z Polski zauważył z kolei, że instytucje unijne spytały "prostego obywatela", co on by chciał za 20,30 czy 50 lat od Unii Europejskiej. – W mojej grupie dyskutowaliśmy nad wprowadzeniem paneuropejskiej strony internetowej, gdzie można by było sprawdzać pewne fakty, czy one są prawdziwe czy nie – zaznaczył.

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obrady paneli uwzględniają opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

