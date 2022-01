Finlandia w NATO - Petersburg w kleszczach

Władimir Putin sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej porównał niegdyś do sprężyny, która została maksymalnie dociśnięta. I w każdej chwili może odskoczyć z potężną siłą.

Mowa o działaniach Paktu Północnoatlantyckiego, który po 1991 roku - w okresie słabości Rosji - znacznie zbliżył się do jej granic. Szereg państw byłego Układu Warszawskiego, na czele z Polską, zostało wówczas włączonych do Sojuszu. Do NATO przyjęto nawet były republiki sowieckie: Litwę, Łotwę i Estonię.