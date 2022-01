Kaleta: Powinniśmy powiedzieć "weto" i koniec dyskusji

Według analityków banku Pekao, na których powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna", realizacja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku.

Kaleta: Solidarna Polska ostrzegała przed tym

– To jest szokujący raport, który dowodzi temu, przed czym Solidarna Polska przestrzegała od długich miesięcy, ponad roku, a nawet lat, bo jednym z głównych tematów, kiedy Solidarna Polska powstawała, był sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej – powiedział w Radiu Plus wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Gdyby wyciągnąć teksty Zbigniewa Ziobry z 2014 roku, to dzisiaj można je czytać niemal profetycznie. (…) Niestety karkołomna polityka Unii Europejskiej w zakresie klimatu, jeśli będzie w Polsce realizowana, ona po prostu zdusi polską gospodarkę – podkreślił. Dodał, że "jeden i drugi pakiet klimatyczny ma po prostu zdusić nasze ambicje dogonienia Zachodu".

"Niemcy realizują plan IV Rzeszy"

Według Kalety, w sprawie fit for 55 "Polskę próbuje się okraść z prawa weta". – Zgodnie z traktatami powinniśmy powiedzieć "weto" i koniec dyskusji, ale próbuje się Polsce to prawo odebrać – tłumaczył. Jak dodał, "traktaty stanowią, że jeśli jakiś program unijny w zakresie ochrony środowiska wpływa na miks energetyczny w taki sposób, że jesteśmy sparaliżowani możliwością wyboru źródła energii", to kraj członkowski ma prawo do sprzeciwu.

Wiceminister ocenił, że "w toku realizacji planu IV Rzeszy, w tym elemencie realizacji polityki energetycznej według wizji Niemiec, Polska jest zduszona energetycznie, zależna od Niemiec i Rosji". – Tracimy pole do samodzielnego rozwoju gospodarczego, stajemy się tylko i wyłącznie rezerwuarem siły roboczej, sprzedaży podstawowych produktów dla rynku niemieckiego – ocenił.

