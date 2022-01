Ziobro ostrzega: Polski rząd nie może się zgodzić na pakiet ruiny

Według analityków banku Pekao, na których powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna", realizacja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 będzie kosztować Polskę w przeliczeniu 2,4 bln zł.

"Aby do 2030 r. zrealizować pakiet Fit for 55, Polska będzie musiała – mimo unijnego wsparcia – pokryć ok. 300 mld euro luki finansowej" – podał "DGP". Gazeta zwraca uwagę, że już wypełnienie dzisiejszych regulacji klimatycznych UE (Fit for 40) będzie kosztować nasz kraj 338 mld euro, natomiast podwyższenie redukcji emisji w tym samym czasie do 55 proc., podniesie także koszty – do 527,5 mld euro.

Ziobro: To szokujący raport

Do tych informacji odniósł się we wtorek minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. "Szokujący raport banku Pekao w Dzienniku Gazecie Prawnej. Unijny pakiet klimatyczny ma nas kosztować 527,5 mld euro! Plan eurokratów z Donaldem Tuskiem na czele to zubożenie Polaków i uczynienie z polskiej gospodarki zakładnika bogatego Zachodu. Polski rząd nie może się zgodzić na pakiet ruiny" – napisał Ziobro na Twitterze.

Dziennikarze "DGP" ustalili, że wyliczenia analityków Pekao poświęcone pakietowi Fit for 55 były omawiane na grudniowym, nieformalnym posiedzeniu rządu i wywołały ostre dyskusje. "Polityka klimatyczna UE to jedna z głównych osi sporu w Zjednoczonej Prawicy, a zwłaszcza między ziobrystami a frakcją skupioną wokół Mateusza Morawieckiego" – czytamy na łamach dziennika.

– Liczby są porażające. Raport przygotowany przez ekspertów z Banku Pekao SA potwierdza najgorsze nasze obawy – powiedział "DGP" Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

