"Jeśli tego nie powstrzymamy". Jordan Peterson ponownie apeluje

Znany psycholog, autor poczytnych również w Polsce książek, prof. Jordan Peterson po raz kolejny zareagował w serwisie Twitter na działania kanadyjskich władz podejmowane w ramach "walki z koronawirusem".

Jordan Peterson: Zakończmy lockdowny

Jeden z internautów opisywał na Twitterze, jak wygląda jedna z dzielnic Toronto po niemal dwóch latach rozmaitych obostrzeń.

"Każda osoba, którą znam, ucierpiała w następstwach reakcji rządu na COVID-19. Reakcje te wyrządziły więcej szkód niż sama choroba. To nie tylko ponad 1000 nadmiarowych zgonów osób w wieku poniżej 44 lat, ale także zrujnowane życie" – napisał. W rozwinięciu przywołał przykładowe historie nieszczęść wywołanych lockdownem. To m.in. bankructwa lokalnych drobnych przedsiębiorców, czy rodzinnych firm działających od pokoleń.

Do sprawy odniósł się prof. Jordan Peterson.

"Zakończmy lockdowny. Otwórzmy ponownie gospodarkę. Nie cofajmy się ze strachu. Wystarczy tego. Czas też zrzucić cholerne maski. Czy będziemy je nosić aż do 2925 roku? Tak. Jeśli tego nie powstrzymamy" – napisał.

"To naprawdę nierealne, że to znosimy"

Na początku stycznia Peterson wezwał do obywatelskiego nieposłuszeństwa, po tym jak prowincja Quebec wprowadziła radykalne covidowe obostrzenia.

Peterson zareagował na wpis prof. Gad Saada. – Byłem podekscytowany, że wyruszę do kawiarni popracować nad moją książką. Wtedy przypomniałem sobie, że jesteśmy w zamknięciu. To naprawdę nierealne, że to znosimy. Jak długo jeszcze możemy pozwalać, aby ta rzeczywistość trwała? – pytał prof. Saad.

"Być może tak długo, jak długo będziemy chcieli. Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu. I w BC, który jest cholernie zły" – napisał prof. Peterson.

