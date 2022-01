Tusk: Budżet KPRM powiększono o 700 proc. Kancelaria odpowiedziała

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaalarmował, że w Polsce "mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem" dotyczącym wzrostu cen oraz wskaźnika inflacji, który ma wpływ m.in. na wypłacane emerytury. – Z końcem roku wszyscy, bez wyjątku, odczujemy stratę, poza władzą. Czy oni tam wszyscy powariowali? – pytał Donald Tusk.

Budżet KPRM

Lider PO w swoim wystąpieniu odniósł się również do budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były premier wytknął, że szef rządu Mateusz Morawiecki podniósł go o 700 proc. Fragment wypowiedzi na ten temat udostępniło oficjalne konto Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź samej Kancelarii Premiera. Za pośrednictwem profilu Centrum Informacyjnego Rządu poinformowano, iż "KPRM realizuje znacznie więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej".

"Włączony został do struktur pion: europejski z MSZ oraz cyfryzacji z byłego Ministerstwa Cyfryzacji. Warto podkreślić, że KPRM to również ośrodek koordynacji walki z pandemią oraz Narodowego Programu Szczepień" – możemy przeczytać we wpisie w serwisie społecznościowym.

Zadania Kancelarii

W grudniu ub.r. na oficjalnej rządowej stronie internetowej gov.pl ukazał się komunikat CIR ws. budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przekazano wówczas m.in., iż "ze zwiększonego budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie sfinansowana dotacja celowa dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań wspierających proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dotacja w wysokości 200 mln zł stanowi ponad 93 proc. całej kwoty zwiększającej obecny budżet KPRM".

"Porównywanie budżetów urzędu z dwóch różnych okresów jest nierzetelne i nieadekwatne" – oświadczyła Kancelaria.

