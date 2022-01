Rusin nie daje o sobie zapomnieć. "Wygląda to tak, jakby rżnęli już wszystko jak leci"

Była dziennikarka TVN już jakiś czas temu wyjechała z Polski do ciepłych krajów i tylko na krótko wraca do ojczyzny. Wzięła udział m.in. w manifestacji w obronie stacji TVN, która odbyła się pod koniec grudnia w Warszawie w związku z przyjęciem przez Sejm noweli ustawy medialnej.

Większość czasu Rusin poświęca jednak na pokazywanie pięknych miejsc, w których aktualnie przebywa. Teraz celebrytka stacjonuje na Kostaryce. "Jak tu mówią: ¡Pura Vida! Na "dzień dobry", na "do widzenia", zamiast "dziękuję" i "powodzenia" – na dobry początek naszej kostarykańskiej wyprawy: ¡Pura Vida! (samo życie/czyste życie) - zaczęła swój wywód Kinga. To nie tylko słowa, to przede wszystkim filozofia, specyficzne podejście do losu, kiedy cieszy się z najmniejszych rzeczy i robi wszystko żeby żyć w symbiozie z naturą. Kostaryka to zieleń w czystej postaci, to odgłosy dżungli na wyciągnięcie ręki, to nieustający kontakt z przyrodą, którą tu uznaje się za dobro narodowe i chroni nie z obowiązku, a miłości i przekonania. Nie to co u nas, w Polsce" – pisze oburzona, publikując zachwycające zdjęcia przyrody.

Dalej Kinga Rusin pomstuje na fatalną kondycję gospodarki leśnej. Jej zdaniem, wszystkiemu winne są rządy Prawa i Sprawiedliwości: "U nas tnie się drzewa na potęgę! Czytam, że na rok 2022 Lasy Państwowe (przedsiębiorstwo zarabiające na wyrębach i polowaniach) zaplanowało w niektórych nadleśnictwach wzrost wycinek nawet o 300% (np. w Lublińcu). Wygląda to tak, jakby rżnęli już wszystko jak leci (wg raportów organizacji ochrony środowiska, nie omijają nawet otulin i terenów prawnie chronionych Parków Narodowych)! Totalne zręby zostawiają w lasach przerażające "blizny", pozbawiają ludzi miejsc do wypoczynku, zwierzęta miejsca do życia, nas wszystkich razem źródeł tlenu. Lasy Państwowe twierdzą, że "mają do tego prawo i wszelkie zezwolenia władz"! Tak - tych władz, które od 2015 niszczą po kolei wszystko, co w Polsce ważne, w tym przyrodę!".

Rusin w obronie sądów i mediów

"Nie mogę się doczekać, kiedy rozliczy się tych wszystkich, którzy, pracując w państwowych instytucjach i przedsiębiorstwach, dewastują nasze wspólne dobra i myślą jedynie o kasie. Powinni być tak samo surowo ukarani jak ci, co od 6 lat gwałcą polską Konstytucję, niszczą władzę sądowniczą, media i demokrację!" – stwiedza gwiazda.

