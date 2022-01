Skąd się wzięła drożyzna w Polsce? Prof. Czarnek odpowiada

Szef MEiN był we wtorek gościem magazynu "O co chodzi?" na antenie stacji TVP Info. Mówił o sytuacji ekonomicznej w kraju, ale nie tylko. Wyjaśnił bowiem, dlaczego nie usunął ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty.

Skąd takie ceny?

–To się bierze również, ale nie tylko, ze skomplikowanej sytuacji międzynarodowej czy lockdownów związanych z pandemią koronawirusa – odpowiedział prof. Przemysław Czarnek na pytanie, skąd się wzięły w Polsce duże wzrosty cen.

– To wszystko spowodowało skok towarów na rynku, ale też to, że mamy teraz dużo pieniędzy na rynku. Chcielibyśmy kupować, ale nie ma produktów; chcielibyśmy zatrudniać do odpowiednich prac budowlanych, ale nie ma do tego wystarczającej liczby fachowców. Jednocześnie mamy ogromny skok cen tych towarów, które o cenach w ogóle decydują, czyli gazu, prądu, paliwa. To jest niejako poza nami – próbował wyjaśnić minister edukacji i nauki.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd Tarczy Antyinflacyjnej 2,0. Oznacza to obniżkę podatku VAT na paliwa, gaz, energię, żywność oraz nawozy. Dzięki programowi – zdaniem rządzących – korzyść dla Polaków wyniesie 15 mld złotych, a wraz z pierwotną Tarczą Antyinflacyjną nawet 25 mld złotych.

Kurator Nowak

Ostatnio polską opinię publiczną rozgrzała wypowiedź małopolskiej kurator oświaty. Barbara Nowak nazwała szczepienia przeciwko COVID-19 "eksperymentem". Stwierdziła też jednoznacznie, że jest przeciwko przymusowi szczepień dla nauczycieli.

Mimo wypowiedzi niezgodnej z narracją większości obozu władzy oraz Ministerstwa Zdrowia, Nowak zostanie na stanowisku.

– Wyraziłem stanowcze zdanie w stosunku do wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, czyli słowach o "eksperymencie". To była wypowiedź szkodliwa. Sam zachęcam niezmiennie do szczepienia się, jestem zaszczepiony trzema dawkami oraz jestem zaszczepiony przeciwko grypie; zaszczepiona jest też moja rodzina. Mówienie, że jest to "eksperyment" jest absolutnie bezzasadne i szkodliwe – powiedział prof. Przemysław Czarnek. Dodał przy tym, że nie usunie kurator z funkcji, ponieważ przyznała się ona do błędu w swoich mediach społecznościowych.

