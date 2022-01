Pan premier uciekł z piwnicy

Wicepremier Jacek Sasin oznajmił w jednym z wywiadów, że zgodnie z raportem analityków Pekao S.A., który zresztą znany był rządowi już kilka tygodni temu (dopiero teraz napisała o nim „Dziennik Gazeta Prawna”), koszty Fit For 55 są dla nas tak gigantyczne, że Polska tego ciężaru nie udźwignie. Bardzo się cieszę, że pan wicepremier doszedł do takiego wniosku. Szkoda że dopiero teraz. Ja, na ten przykład, wiedziałem to – i pisałem o tym również w „Do Rzeczy” – zaraz po ogłoszeniu pakietu przez Fransa Timmermansa. Ale cóż, nie wszyscy muszą być równie bystrzy jak autor tego tekstu.