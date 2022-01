Pan premier uciekł z piwnicy

Wicepremier Jacek Sasin oznajmił w jednym z wywiadów, że zgodnie z raportem analityków Pekao S.A., który zresztą znany był rządowi już kilka tygodni temu (dopiero teraz napisała o nim „Dziennik Gazeta Prawna”), koszty Fit For 55 są dla nas tak gigantyczne, że Polska tego ciężaru nie udźwignie. Bardzo się cieszę, że pan wicepremier doszedł do takie-go wniosku. Szkoda że dopiero teraz. Ja, na ten przykład, wiedziałem to – i pisałem o tym również w „Do Rzeczy” – zaraz po ogłoszeniu pakietu przez Fransa Timmermansa. Ale cóż, nie wszyscy muszą być równie bystrzy jak autor tego tekstu.