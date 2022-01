Horban stracił cierpliwość. "Te osoby podważają politykę państwa"

W poniedziałek zostało opublikowane oświadczenie Rady Medycznej ws. negowania szczepień przeciw COVID-19. Miało ono związek z wypowiedzią małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak o "eksperymencie" szczepionkowym.

Organ doradczy przy premierze zaznaczył, że szczepienie przeciw COVID-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii.

"Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żadnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień zwiększają liczbę ofiar pandemii. W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych" – napisano w poniedziałkowym stanowisku Rady, pod którym podpisał się prof. Andrzej Horban.

Horban: Nowak do dymisji

Horban był w środę gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. W trakcie rozmowy profesor odniósł się do całej sprawy.

– Jeżeli ktoś się wypowiada na tematy szczepień negatywnie, to zaczyna podważać politykę państwa i osoba taka, która podważa, nie powinna pełnić funkcji publicznych. To jest jasna zdecydowanie opinia Rady, którą też podtrzymuję – zadeklarował Horban.

Lekarz podkreślił, że Barbara Nowak "powinna zostać zdymisjonowana, kompletnie, totalnie".

– Nie powinna się zajmować medycyną, ponieważ o tym nie ma pojęcia, no ale to jest w Polsce również jak pan redaktor wie nagminne w tej chwili wszyscy się znają na wszystkim łącznie z pańskimi kolegami zawodowymi – kontynuował.

Przymus szczepień

Doradca premiera oznajmił również, że w Polsce należy wprowadzić regulacje, które "w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości".

– Po pierwsze słowo" obowiązkowe szczepienie" oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia w ten sposób, żeby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia – powiedział. – Drugą stroną jest wprowadzanie czegoś, co byśmy nazwali restrykcjami albo z drugiej strony nakłanianiem obywatela – dodał gość RMF FM.

Czytaj też:

Matecki: Może niech "Rada Medyczna" podda się demokratycznej ocenieCzytaj też:

Terlecki ucina spekulacje. Barbara Nowak zostaje na stanowisku